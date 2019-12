Perin saluta: «Juve, una palestra di vita ma non ho rimpianti» – FOTO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mattia Perin ha salutato la Juve: questo il messaggio del portiere, pronto a tornare a Genoa per i prossimi mesi Mattia Perin ha salutato la Juve e tutti i suoi tifosi con un lungo messaggio postato sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto il nuovo portiere del Genoa. «Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato. Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi ‘dover vincere’. La Juve è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un’occasione che non potevo farmi sfuggire. In tanti mi avete chiesto se dopo una stagione simile avessi rimpianto la scelta fatta una stagione fa…MAI, MAI PENSATO! Non so cosa succederà in futuro, devo concentrarmi adesso su una affascinate complessa avventura ma spero, se ... Leggi la notizia su calcionews24

