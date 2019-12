Per la Roma il gol di Manolas al Barcellona è il “best moment del decennio” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il numero 44 che si prepara al terzo tempo della gloria. Il calcio d’angolo, lo stacco di testa, il gol del 3-0 che elimina il Barcellona dalla Champions, in “remuntada”. La Roma ha eletto il gol di Kostas Manolas come “best moment del decennio”, anche se Manolas ora gioca nel Napoli, e proprio col Napoli affronterà a febbraio il Barcellona in Champions. ⚡️ Best moment del decennio ⚡️ Leggi la notizia su ilnapolista

