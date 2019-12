Per il Mezzogiorno il Governo ha un piano decennale La ricetta del ministro Provenzano

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ilper il Sud “sarà, oltre 100 miliardi con fondi Ue”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, ilper il, Giuseppe, che aggiunge: “I primi tre anni realizzeremo le novità della legge di Bilancio. Negli altri sette attueremo meglio la programmazione europea. I soldi ci sono, ma bisogna metterli a terra e capire cosa farci”. “Il Sud – aggiunge – non è una terra dimenticata, ma la vera emergenza nazionale. Ecco perché in manovra abbiamo trasformato il principio teorico del 34% in norma di legge valida ex ante, non come controllo a posteriori. D’ora in poi un terzo di tutti gli investimenti nazionali andrà al Sud, in proporzione alla sua popolazione”. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanzaafferma: “Quanti lo vogliono cancellare probabilmente non hanno mai ...

micillom5s : Stop ai #privati nella gestione dell’acqua al #Sud. Blindata la società che sostituirà la ex Eipli nella gestione… - Mlucialorefice : Approvata la #LeggeDiBilancio 2020 con la quale abbiamo previsto misure per le famiglie, per i Comuni, per il rilan… - aniello_valeria : RT @AgenziaCoesione: Nuove politiche a favore delle aree più disagiate del paese e del mezzogiorno e interventi strutturali per migliorare… -