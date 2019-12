Pensiero del giorno – Le Sardine

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L’entusiasmo che mi prende ogni volta che la società civile di ogni paese fa sentire la propria voce e il proprio scontento, è pari a quella di scrivere su questa rubrica il mio. E’ accaduto al tempo dei Girotondi nei primi anni di questo secolo poi con il Popolo Viola; ora, a distanza di un decennio, con le. Lesono pesci umili e commercialmente convenienti, alla portata di tutti. La spinta a riempire le piazze a migliaia di questi simbolici animali marini, è stata la condanna del fascismo e il desiderio di mostrare il proprio scontento per alcune affermazioni, orientamenti e provvedimenti presi da rappresentanti di destra, in particolare, da Salvini. Chi governa, spesso non tiene conto delle profonde convinzioni democratiche che animano la maggior parte dei cittadini. Se nessuno, nei luoghi di potere, rappresenta in maniera convincente questi sentimenti, ...

