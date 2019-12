Pensavamo di essere finiti al Papeete e ci ritroviamo in piazza con le Sardine. Simboli e parole del 2019 (e anche del 2020, forse) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ci sono molti modi per raccontare un anno, o un ventennio (absit iniuria...), e certo uno dei più interessanti è radunarne le parole. Le più lette, scritte, sentite, taggate nell’universo di bit clic tag flash in cui siamo immersi e che, con buona pace degli analfabeti funzionali in aumento, è una sorta di enorme testo collettivo, una scrittura corale in cui le parole rimbalzano, si trasformano, ci trasformano. Eccovi dunque una piccola scelta di parole “significative” per comprendere meglio l’anno appena trascorso e riflettere su fatti, personaggi, tendenze. Alcune sono state celebrate con l’ingresso ufficiale nei dizionari, altre sono state incoronate in base alla frequenza negli scambi (e ce le immaginiamo, le parole, tra loro, a dirsi “Io ho il 34% degli scambi e chiedo i pieni poteri”, “Io ho lo 0,5% ma di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

