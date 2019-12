Pd: Losacco, ‘tesseramento Sicilia prorogato fino al 7 gennaio’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – ‘Per iscriversi al Pd Sicilia c’è tempo fino a dopo l’Epifania. La proroga di una settimana è stata decisa per far coincidere la chiusura del tesseramento con il primo giorno lavorativo dopo i giorni di festa”. è quanto scrive in un post Facebook il commissario Pd per la Sicilia, Alberto Losacco, secondo cui ”con il 7 gennaio si concluderà la prima tappa della nuova fase costituente del Pd Siciliano, relativa al tesseramento che si è svolto con modalità diverse dal passato. Il nuovo anno porterà il congresso e l’elezione del nuovo segretario e dei nuovi organismi provinciali. Siamo ad un punto di svolta”.”Arriviamo a questo appuntamento -prosegue Losacco – dopo l’avvio di una stagione di rinnovamento passata attraverso l’apertura alle energie migliori presenti sui territori, dopo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

