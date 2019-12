Pd: Losacco, ‘tesseramento Sicilia prorogato fino al 7 gennaio’ (2) (Di lunedì 30 dicembre 2019) (Adnkronos) – “Sono stati azzerati i rinnovi automatici -scrive Losacco su Fb- per evitare logiche precostituite e rendite di posizione e, in linea con quanto avvenuto per il Pd nazionale, sono stati introdotti alcuni elementi innovativi come il tesseramento online e il pagamento con moneta elettronica. In questi mesi chi si è iscritto al Pd in Sicilia lo ha fatto nei circoli o online con il pagamento in moneta elettronica. Chi ha preso la tessera lo ha fatto consapevole della necessità di archiviare la stagione dell’odio, delle contrapposizioni e delle liti continue. Chi si è iscritto al Pd ha operato una scelta di campo precisa nel campo progressista ben sapendo che la vocazione al dialogo è da sempre il carattere distintivo del nostro partito”. ”Le sfide che ci attendono – ha concluso Losacco – non riguardano solo la sconfitta del ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

