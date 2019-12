Paura sulla A26 in Liguria: cade il soffitto della galleria (Di lunedì 30 dicembre 2019) Chiara Sarra Sfiorata la tragedia in autostrada all'altezza di Masone: il crollo non ha coinvolto veicoli. Tratto chiuso verso Genova Ancora Paura in autostrada in Liguria, dove parte del soffitto della galleria Berté sulla A26 è crollato, fortunatamente senza colpire i veicoli in transito. L'incidente si è verificato all'altezza di Masone, in direzione Genova. Chiuso tutto il tratto fino al bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri. Stando alle prime informazioni si sarebbero staccati dei calcinacci e il cedimento non sarebbe strutturale, ma la chiusura ha già creato un chilometro di coda sulla carreggiata. "Ho appena contattato la centrale operativa della Polizia stradale di Genova e non ci sono dubbi, dalla galleria della A26 dopo Masone in direzione Genova si è letteralmente staccato un pezzo di soffitto. L'ennesimo, incredibile disastro che, solo per ... Leggi la notizia su ilgiornale

