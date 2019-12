Pattinaggio, Carolina Kostner si opera all’anca: l’annuncio sui social (Di lunedì 30 dicembre 2019) Carolina Kostner, campionessa italiana di Pattinaggio sul ghiaccio vincitrice del titolo mondiale nel 2012, ha annunciato in un video sui social la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico all'anca sinistra in avvio di 2020. Difficile per ora stabilire i tempi di recupero per l'atleta di Bolzano che spera di tornare a pattinare il prima possibile. Leggi la notizia su fanpage

