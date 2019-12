Parma, magrebino appena uscito dal carcere aggredisce una ragazza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Federico Garau La giovane ha opposto una strenua resistenza al tentativo di furto dell'extracomunitario, venendo poi spinta a terra ed insultata dallo stesso, il quale non si aspettava una reazione del genere: per lui si sono nuovamente aperte le porte del carcere di via Burla Era uscito solo di recente dal carcere di Parma, cosa che non è assolutamente valsa da deterrente visto che, a pochi giorni di distanza, ha nuovamente iniziato a delinquere aggredendo una giovane donna che si trovava in compagnia di due amiche nel tentativo, poi risultato vano, di sottrarle la borsetta. Protagonista in negativo della vicenda un marocchino di 23 anni con una lunga lista di precedenti alle spalle, il quale, dopo l'emmesimo crimine, ha fatto ancora una volta ritorno dietro le sbarre della casa circondariale di via Burla. Come riportato dalla stampa locale, che ha riferito i pochi dettagli ... Leggi la notizia su ilgiornale

