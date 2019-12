Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson, assente al concerto a Roma per un malore (Di lunedì 30 dicembre 2019) È saltato il concerto a Roma di Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson. La cantante ha accusato un malore che le ha impedito si salire sul palco insieme al fidanzato Gabriel Glenn con il quale avrebbe dovuto fare un duo folk nella galleria Contemporary Cluster di Giacomo Guidi. Paris Jackson, 21 anni, la figlia del famoso cantante Michael Jackson, è arrivata in Italia per le feste natalizie e avrebbe dovuto salire sul palco della galleria Contemporary Cluster di Giacomo Guidi insieme al fidanzato Gabriel Glenn per un duo folk. Paris Jackson voleva presentare un suo progetto musicale, The Sound Flowers ma ha accusato un malore e ha dato forfait. Al posto suo, sul palco, è salito un membro del suo staff che, scusandosi con il pubblico, ha annunciato che Paris Jackson non suonerà. La cantante, però, ... Leggi la notizia su bigodino

infoitcultura : Paris Jackson non ce la fa: saltano anche i concerti a Roma che avrebbe dovuto recuperare - zazoomblog : La figlia di Michael Jackson sta male: annullato il concerto in Italia di Paris Jackson - #figlia #Michael… - zazoomblog : Malore per Paris Jackson la figlia del re del Pop diserta i concerti romani - #Malore #Paris #Jackson #figlia -