Paolo Fox, oroscopo 2020 a Domenica In. Alessandro Haber, gelo in diretta: "Menti sapendo di mentire" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Duro scontro a Domenica In tra Paolo Fox e Alessandro Haber. L'astrologo ha illustrato da Mara Venier l'oroscopo 2020 segno per segno" e l'attore che era ospite in studio lo ha subito attaccato: "Non credo a niente di quello che mi dici, Menti sapendo di Mentire. Vorrei andare via". Quindi Paolo Fox Leggi la notizia su liberoquotidiano

