Pantano, approvato il progetto per la messa in sicurezza dell’alveo del Calore (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio De Maria ha approvato oggi il progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’alveo fluviale del Calore in zona Pantano dove vi confluisce il Sabato in territorio di Benevento. Saranno spesi per le opere previste in progetto circa 1.245.000 euro. La delibera, adottata oggi, costituisce la conclusione, a cura del competente Servizio della Provincia, di un provvedimento tecnico-amministrativo di finanziamento disposto dal Dirigente regionale del Genio Civile di Benevento, Giuseppe Travia, su fondi messi a disposizione dal Presidio di Protezione Civile. Nello scorso mese di novembre, come si ricorderà, infatti, il Dirigente Travia e il Presidente Di Maria avevano sottoscritto una Convenzione per rendere disponibili circa 1.245.000 euro in considerazione della avvertita necessità di ... Leggi la notizia su anteprima24

