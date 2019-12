Palermo | nave da crociera contro la banchina del porto | panico generale

Palermo - incidente MSC crociere : la nave impatta contro il porto | VIDEO : Una nave da crociera del gruppo MSC ha impattato conto la banchina del porto di Palermo mentre era in fase di attracco. L’incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina, 30 dicembre, e ha fatto registrare diversi danni sia allo scafo che al molo. La nave interessata dall’incidente è la “Grandiosa”, un gioiello […] L'articolo Palermo, incidente MSC crociere: la nave impatta contro il porto | VIDEO proviene da ...

Palermo - adesso nel presepe ci finisce pure la nave Mediterranea : Roberto Chifari Un presepe realizzato da un gruppo di studenti che tra Giuseppe, Maria e il Bambin Gesù hanno messo anche la nave Mediterranea. La docente: "I genitori sono contenti" C'è una nave con la scritta in verde su sfondo nero Mediterranea, con dei bambini raffigurati che indossano la maglietta azzurra dell'equipaggio. Sul tetto della imbarcazione una zattera con Gesù bambino e la Madonna con San Giuseppe. Un presepe ...

Napoli - Tirrenia : sospesa la partenza della nave per Palermo : Collegamenti marittimi Moby tra la Sardegna e la Corsica sospesi per tutto il giorno e le navi Tirrenia sulla tratta Genova-Porto Torres «dirottate» sul lato di levate, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa del forte vento di maestrale. Anche la Nuraghes, partita ieri da Genova si è diretta nel porto della Gallura per evitare il mare grosso. Solo qualche ritardo, invece, per gli altri traghetti sulle tratte verso tra la Sardegna e la ...