Palermo: città metropolitana, da Ministero oltre 1,4 mln per Piani urbani e strategici (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Via libera del Ministero delle Infrastrutture alla proposta di ammissione al finanziamento presentata dalla città metropolitana di Palermo per i Psm (Piani strategici delle città metropolitane) e Pums (Piani urbani per la mobilità sostenibile). L’importo finanziato è di 900mila euro per il Psm e di 574mila euro per il Pums. “Esprimo il mio apprezzamento per il buon lavoro svolto dalla città metropolitana – ha sottolineato il sindaco metropolitano Leoluca Orlando – che ha presentato una proposta che prevede l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture, strumento importantissimo che consente, attraverso la redazione del Psm e del Pums, lo sviluppo del territorio metropolitano”. L'articolo Palermo: città metropolitana, da Ministero oltre 1,4 mln per Piani urbani e strategici ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

