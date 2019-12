Palermo | attivato piano operativo per l’emergenza freddo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Assessorato alla Cittadinanza solidale di, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, ricorda che è attivo ilper l’emergenza. Sono attivi i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto dell’Amministrazione (dormitorio, assistenza notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza, mensa) e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora. Per contattare la centrale operativa della Polizia municipale relativamente alle segnalazioni per l’emergenzain città il numero telefonico attivo è il seguente: 091.6733432. I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ...

