Padre da pochi mesi, Inglis Libralesso muore nella Golf spezzata in due (Di lunedì 30 dicembre 2019) Terribile incidente a Scorzè (il terzo in un mese). Inglis Libralesso muore nella Golf spezzata in due dall’impatto contro un albero, ferito il conducente. Nel 2020 ci porteremo dietro il triste ricordo di un dicembre funestato da incidenti stradali mortali. La provincia di Scorzè (Venezia), poi, ha un triste primato: in un solo mese tre … L'articolo Padre da pochi mesi, Inglis Libralesso muore nella Golf spezzata in due proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

