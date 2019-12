Ottant' anni fa il Papa rimetteva piede al Quirinale chiudendo Porta Pia

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) A Roma faceva freddo: il giorno dopo ci sarebbe stata una di quelle rare ed epocali nevicate che la città ama ricordare per decenni. L'Europa invece bruciava da due mesi, a partire da Danzica. Il mondo era cambiato, ed ildecise che era il momento, magari per fare fronte comune contro un comune avversario, di fare la pace, se non addirittura un patto con il diavolo. A casa del diavolo, che prima era stata casa sua. Il diavolo, per i sette decenni precedenti, si era chiamato Savoia: prima Vittorio Emanuele, poi Umberto, poi un altro Vittorio Emanuele. Erano loro che alRe avevano tolto la casa, i ricordi e la corona. Raccontano le cronache che il 30 Settembre del 1870 Mastai Ferretti se ne era andato poche ora prima dell'arrivo dei bersaglieri, ma aveva lanciato la scomunica, piombato l'accesso al piano nobile dele - si sussurrava - persino maledetto chi nel ...

