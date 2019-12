Osvaldo Banfield | clamoroso ritorno in campo per l’attaccante

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019), si profila uninin Argentina per l’attaccante ex Roma e Juventus classe ’86inper Pablo Daniel. L’attaccante classe 1986, ormai ritiratosi dal calcio diversi anni fa per tentare la carriera nel mondo della musica, dovrebbe ora tornare sul rettangolo verde. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, ilavrebbe proposto al giocatore un contratto di sei mesi. Esarebbe deciso ad accettare l’offerta ricevuta. Leggi su Calcionews24.com

