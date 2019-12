Ostia | 45enne sorpreso durante furto in stabilimento balneare

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Unromano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia dimentre tentava unall’interno di unodel litorale romano. L’uomo ha forzato una finestra e si è introdotto all’interno dello, per poi essere scoperto dai Carabinieri mentre tentava di uscire dal locale con in mano il registratore di cassa, generi alimentari e delle bottiglie di alcolici. Subito arrestato, è stato portato presso il Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto e lo ha infine sottoposto al rito per direttissima. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

