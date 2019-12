Orrore in ospedale, paziente bruciata viva dai medici per errore durante l’operazione in Romania (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una paziente rumena di 66 anni ricoverata all'ospedale di Bucarest è stata bruciata viva dai medici che per errore le hanno dato fuoco durante un'operazione chirurgica. La 66enne era stata trattata con un disinfettante a base di alcool ma per l'intervento i medici hanno deciso di usare un bisturi elettrico che in un attimo ha bruciato coma una torcia la paziente distesa sul tavolo operatorio. Leggi la notizia su fanpage

