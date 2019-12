Oroscopo Vergine per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox (Di lunedì 30 dicembre 2019) Paolo Fox ha rivelato le previsioni relative all’Oroscopo per la Vergine nel mese di gennaio 2020. Analizzando le categorie di amore, lavoro e salute, vediamo in dettaglio che periodo sarà per coloro che sono nati sotto questo segno. Oroscopo Vergine gennaio 2020 Complessivamente l’amore funziona nella prima metà del mese, mentre a partire dalla seconda potrebbe sorgere qualche incomprensione. In ambito lavorativo si avrà l’impressione che alcune persone stiano facendo un gioco diverso dal proprio. Prima settimana di gennaio Giovedì 2 gennaio sarà una giornata importante per l’amore: la passione si risveglierà e si avrà voglia di are cose nuove. I principali favoriti di influssi astrologici così intensi sono i giovani e le persone in cerca di un partner. Anche il 5 sarà una bella domenica per i sentimenti: un’emozione importante potrebbe nascere o rinascere ... Leggi la notizia su notizie

