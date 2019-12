Oroscopo domani Paolo Fox, Capodanno: le previsioni del 31 dicembre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oroscopo Paolo Fox di domani, 31 dicembre: le previsioni di Capodanno ARIETE: l’anno finirà con una lunga serie di riflessioni che continueranno anche a gennaio. Sarà un Capodanno secondo Paolo Fox molto interessante. Alcune questioni devono essere risolte al più presto. TORO: potranno portare avanti i loro progetti più importanti. Non devono trascurare le persone che gli stanno attorno. GEMELLI: chiuderanno l’amore con pochissime certezze. C’è chi non è perfettamente convinto della fedeltà del partner. CANCRO: trascorrere un Capodanno in pieno relax non sarà affatto semplice. Tensione nel rapporto con gli altri. Dovranno avere molta pazienza. Paolo Fox, Oroscopo del 31 dicembre: le stelle del martedì LEONE: vogliono sapere quali persone sono dalla loro parte e quali no. Sono stufi delle mezze misure. Voglio passare un Capodanno all’insegna della ... Leggi la notizia su lanostratv

