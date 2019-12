Oroscopo di Paolo Fox, 30 Dicembre: ecco cosa dicono le stelle (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 è ormai agli sgoccioli. Manca davvero poco, e l’Oroscopo di Paolo Fox si fa davvero rovente. Scopriamo insieme cosa vogliono dirci le stelle. Oroscopo segno per segno Ariete: il tuo segno sta per entrare nell’orbita di Capricorno, per questo ti serve del tempo. Tempo per capire e riflettere prima di passare all’azione. Sentirai comunque anche l’influenza di Venere. Toro: sicuramente ti sentirai leggero, libero, per una volta non avrai responsabilità di tutto e tutti. La condizione astrologica di prepara ad un buon anno. Gemelli: sarai divertito in queste ore. Significa che vivrai le ultime ore del 2019 spensierato e senza problemi. Ci sono buoni aspetti per te grazie a Venere, che farà fiorire i tuoi sentimenti con fiducia e rispetto reciproco. Cancro: troppa l’invidia e la competizione che ti circondano, quindi cerca di essere prudente. Il tuo ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

infoitcultura : Oroscopo 2020 Paolo Fox: previsioni segni e grafici per amore, lavoro e fortuna - infoitcultura : Ascolti Tv 29 dicembre 2019, Paolo Fox con l'Oroscopo 2020 fa il botto a Domenica In - infoitcultura : «Domenica In» chiude il 2019 con l’oroscopo di Paolo Fox -