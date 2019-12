Oroscopo Branko oggi | lunedì 30 dicembre 2019 | le previsioni segno per segno

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019): ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi30? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suoè riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito lecompleteperdell’didi30: Ariete Cari Ariete, l’dipone l’accento su questa giornata di, tenete gli occhi aperti sul lavoro. La Luna nuova in Acquario riaccende gli animi in mattinata, poi passa in Pesci e diventa più romantica, vuole un’atmosfera da film. Uscite con gli amici, circondatevi di persone positive. Toro Cari Toro, siete sempre aperti a nuove idee, vi piace il confronto e non dite mai di no all’opportunità di cimentarvi in ...

