Oroscopo 2020 | Paolo Fox | Branko | Simon & The Stars | Rob Brezsny | le previsioni per

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quali sorprese ci riserverà il? Sarà un anno faticoso o un anno in cui finalmente potremo tirare un sospiro di sollievo? Che crediate o meno all’, una piccola anticipazione su quello che accadrà possono darla le stelle.Fox,and Thee Robhanno già studiato gli astri per cercare di capire che doni ilporterà con sé. Ecco tutte le, segno per segno.ARIETEFoxPer l’Ariete è un anno complicato: ilparte con tanta fatica e delle tensioni, oltre che lontananze in amore. Ciò non vuol dire che non andiate d’accordo col partner, ma è difficile vedersi. Siete poco concentrati nelle relazioni, per problemi di lavoro o altro genere. Da aprile a luglio arriva tanta energia: saranno mesi importanti per i contratti e i rinnovi da un punto di ...

