Orche avvistate nello Stretto di Messina | nessuna nuova segnalazione | il monitoraggio

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nessun nuovo avvistamento delleosservate sabatodi. “Da Scilla a Catania ilcontinua da terra“, spiega Marecamp, associazione di volontariato che svolge e promuove attività sportive, educative, eco-turistiche e di ricerca in mare. “Anche oggipinna all’orizzonte né segnalazioni. Abbiamo attivato una piccola rete di osservatori lungo le coste calabresi e della Sicilia orientale, ma speriamo tanto che levengano piuttostosul lato tirrenico in rotta verso l’oceano“. L’associazione ha anche allertato i colleghi a Taranto ed in Tunisia nel caso leabbiano preso altre rotte e sono inoltre in contatto con l’Istituto nazionale di fisica nucleare di Catania, che ha degli idrofoni piazzati sott’acqua al largo del golfo che potrebbero rilevarle nel caso non ...

