Opposizione agli atti esecutivi e le fasi dell’esecuzione immobiliare (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cassazione 30.8.2019 n 21863 (a) se il vizio procedurale è formale va fatto valere con l'Opposizione agli atti esecutivi nel termine di legge; (b) se il vizio procedurale è una nullità insanabile va fatto valere impugnando ex 617 cpc, l'atto viziato; (c) conclusa la fase subprocedimentale all'interno della quale il vizio si era verificato, l'Opposizione potrà essere proposta solo contro il provvedimento conclusivo della fase ex art 617 cpc. Leggi la notizia su fanpage

