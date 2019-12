Nuovo record di AstroChristina: supera i 288 giorni nello spazio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Continuano a fioccare sui social network i messaggi di congratulazioni per Christina Koch, l’astronauta della Nasa che sabato e’ diventata ufficialmente la donna con più giorni consecutivi nello spazio, superando il record di 288 giorni conquistato nel 2017 dalla veterana Peggy Whitson. Sul terzo gradino del podio resta ancora ben salda Samantha Cristoforetti, con i suoi 199 giorni vissuti nello spazio grazie alla missione Futura dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). “I record sono fatti per essere superati… è un segno del progresso! Congratulazioni AstroChristina”, scrive su Twitter Peggy Whitson, che detiene ancora il primato americano per la maggior quantita’ di tempo trascorsa in orbita, con ben 665 giorni accumulati. Ormai in pensione da un anno e mezzo, AstroPeggy ha voluto inviare anche un messaggio video, registrato al ritorno da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

