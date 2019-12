“Nuova Cucina Organizzata”, verso una soluzione la vertenza con gli Enti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoQuesta mattina l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini ha convocato a Palazzo Santa Lucia un tavolo per discutere delle possibili soluzioni al grave momento di difficoltà attraversato da “Nco Nuova Cucina Organizzata” e da un gruppo di cooperative sociali che svolgono la propria attività all’interno di beni confiscati alla camorra. La vicenda si inserisce nelle difficoltà finanziarie di alcuni dei Comuni che costituiscono gli Enti d’Ambito, cui vengono destinate le risorse. Al tavolo, sollecitato dal Presidente Vincenzo De Luca, hanno partecipato l’Assessore al Lavoro Sonia Palmeri, i rappresentanti di Nco e di altre cooperative sociali, il presidente della Commissione Bilancio Francesco Picarone e la consigliera Enza Amato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale. L’Assessore Fortini, alla ... Leggi la notizia su anteprima24

