Nuoto: Mehdy Metella si opererà alla spalla e non sarà al via delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una tegola per il Nuoto francese in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La selezione d’Oltralpe, infatti, perde per la rassegna a Cinque Cerchi Mehdy Metella, bronzo iridato nei 100 stile libero a Budapest 2017 e grande esponente della staffetta veloce dei “Galletti”. Un nuotatore, c’è da dire, particolarmente abile anche a delfino, come testimoniato dall’argento nei 100 metri negli Europei a Glasgow nel 2018, alle spalle di Piero Codia. Ebbene, come annunciato sul suo profilo Instagram, il 29enne sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla che gli impedirà di essere in gara ai Giochi. Un’assenza, come detto, pesante per la Francia, che in questo momento non sta attraversando un momento particolarmente brillante, specie se si considerano i riscontri passati degli assi Yannick Agnel e Camille Lacourt, senza dimenticare i ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Nuoto: Mehdy Metella si opererà alla spalla e non sarà al via delle Olimpiadi di Tokyo 2020 -