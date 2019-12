Notte di San Silvestro 2019, Buona Vigilia: i VIDEO più divertenti e significativi per gli auguri di Felice Anno Nuovo (Di martedì 31 dicembre 2019) Arriva la Notte di San Silvestro! Salutiamo il 2019, il Capodanno 2020 è già alle porte! E’ il momento di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2020“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, frasi e VIDEO di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione dei VIDEO più simpatici e significativi da inviare per fare gli auguri di Buon Anno Nuovo! L'articolo Notte di San Silvestro 2019, Buona Vigilia: i VIDEO più divertenti e significativi per gli auguri di Felice Anno Nuovo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

SkyTG24 : 'La logica del mondo è dare per avere', mentre l'amore di Dio è 'un dono che arriva gratis', le parole di… - ilcorvo20 : Notte di San Silvestro: dispositivo di traffico - stellapocecilia : @MDegen55 ????????Grazie Manfred splendida notte con magnifici sogni. ??????Stupendo San Silvestro anche a te'!???????????? -