Notte di Capodanno 2019: perché il 31 Dicembre si celebra San Silvestro? (Di martedì 31 dicembre 2019) A San Silvestro è un santo il cui nome è diventato sinonimo dei festeggiamenti della Notte di Capodanno, non perché fosse particolarmente allegro, ma semplicemente perché morì il 31 Dicembre del 335, e venne ben presto venerato come santo dalla città di Roma. Al suo nome sono legati eventi importanti per Roma ed il Cristianesimo: è stato papa al tempo di Costantino, l’imperatore che riconobbe ai cristiani la libertà di culto. Riformò il calendario e ridefinì i giorni della settimana, dedicati agli dei, identificandoli con il nome generico di feria. E’ stato il primo papa a ricevere gli onori degli altari senza aver sofferto il martirio. Venne sepolto nel cimitero di Priscilla sulla via Salaria, ma gran parte delle sue reliquie sono conservate nella chiesa di San Silvestro in Capite.L'articolo Notte di Capodanno 2019: perché il 31 Dicembre si celebra San Silvestro? ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

