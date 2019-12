Notte di Capodanno 2019: perché è usanza vestirsi di rosso a San Silvestro? (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono tante le tradizioni che tendiamo a rispettare, ogni anno, nella Notte di Capodanno: ma cosa c’entra il vestirsi di rosso? Quali sono le origini di questa usanza? Secondo alcuni risalirebbe ai tempi dell’Impero Romano con Ottaviano Augusto nel 31 secolo a.c., quando sia uomini e donne indossavano qualcosa di rosso per il Capodanno Romano, come buon auspicio per la salute e per la propria vita personale ma anche per potere e fertilità. Secondo altri, invece, l’usanza del rosso a Capodanno arriva dalla Cina, dal simbolismo cinese, che identifica il rosso come il colore della buona sorte: viene utilizzato spesso sia per le decorazioni che per gli addobbi matrimoniali. Il rosso è simbolo di prosperità, scaccia la negatività, è il simbolo dell’energia vitale, del cuore, dei sentimenti, della passione, della lunga vita e della gioia amorosa.L'articolo Notte di Capodanno 2019: perché ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

