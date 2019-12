NoiPA Cedolino Gennaio 2020: quando verranno accreditati gli stipendi? (Di lunedì 30 dicembre 2019) La mezzanotte che decreta la fine del 2019 non è ancora scattata eppure, già si inizia a parlare degli stipendi che si percepiranno a Gennaio 2020. Per coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione, o che sono neo pensionati oppure che fanno parte del personale ATA, il portale di riferimento per i cedolini mensili è NoiPA. Nel seguente articolo si parlerà di quando verranno accreditati i soldi nel Cedolino di Gennaio 2020 e tutte le ultime novità proposte per il nuovo anno. NoiPA Cedolino Gennaio 2020: gli stipendi della pubblica amministrazione, dei docenti e del personale ATA Anche quest’anno il portale NoiPA, gestisce in modo telematico l’accredito degli stipendi di Gennaio 2020 di insegnanti, personale ATA e di tutti i funzionari della pubblica amministrazione. Anche se Dicembre non è ancora terminato, tutti quanti si domandano già quando sarà possibile vedere ... Leggi la notizia su correttainformazione

NoiPA Cedolino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : NoiPA Cedolino