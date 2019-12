No Tav, arrestata Nicoletta Dosio: l’attivista 73enne prelevata da casa dai carabinieri (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stata arrestata Nicoletta Dosio, l'attivista No tav di 73 anni condannata a un anno di carcere dal tribunale di Torino perché accusata insieme a altri attivisti di aver aperto le sbarre dei un casello autostradale durante una manifestazione di protesta. È stata prelevata da casa sua dai carabinieri dopo la revoca della sospensiva delle misure di carcerazione. Leggi la notizia su fanpage

