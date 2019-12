Nintendo pubblica un'infografica con tutti gli eventi degli ultimi 10 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tramite i suoi profili social, Nintendo ha colto l'occasione della fine dell'anno per pubblicare una colorata infografica in cui possiamo vedere tutti i maggiori eventi degli ultimi 10 anni. In verità sono state pubblicate due diverse immagini (una per la divisione americana ed una per quella europea) con differenze minime. In ogni caso troviamo l'uscita delle varie console (3DS, Wii U, NES Mini e Switch), senza ovviamente dimenticare titoli di successo come Zelda Breath of the Wild (col suo remake Link's Awakening), Super Mario 3D World, Xenoblade Chronicles, Super Mario Odyssey e Luigi's Mansion 3.Tuttavia non c'è alcun riferimento all'abbandono del boss di Nintendo of America Reggie Fils Aime in favore di Doug Bowser o dell'arrivo del nuovo presidente Nintendo Shuntaro Furukawa. In ogni caso sono stati 10 fantastici anni per la compagnia giapponese.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Nintendo pubblica un'infografica con tutti gli eventi degli ultimi 10 anni - NintendoFamily_ : Nintendo Family approda su Instagram e Twitter! Siamo una community che contiene i gruppi Telegram Nintendo più num… -