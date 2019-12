Nicole Mazzocato svela | “Sono arrivata a 39 kg per le pressioni che ricevevo”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 30 dicembre 2019)torna a parlare del delicato periodo affrontato durante e dopo Uomini e Donne, eraa pesare 39 kg Dopo l’intervista rilasciata a Rivelo pochi giorni fa,continua ad attirare non poco l’attenzione del gossip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le tante cose ha confessato di aver sfiorato l’anoressia ai tempi della trasmissione, a causa delle critiche e delle minacce che continuava a ricevere sui social. Alcuni dettagli non li aveva mai resi noti, alla conduttrice ha spiegato di aver attraversato un periodo davvero delicato e difficile, eraa pesare 39 kg. In molti le hanno chiesto come abbia fatto a perdere così tanto peso, poche ore fasu Instagram ha ribadito: “Per delleche ricevevo in continuazione, sia dentro il programma sia esternamente”. L’ex corteggiatrice ai fan ...

