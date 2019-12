NFL 2019-2020 | i verdetti finali | 49ers e Ravens teste di serie | Packers e Chiefs numero

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ci siamo. La regular season si è ufficialmente conclusa dopo 17 intense settimane. Ora la NFL penserà solamente agli attesissimi Playoffs che ci condurranno all’LIV Super Bowl che si disputerà nella notte tra il 2 e 3 febbraioal Sun Life Stadium, di Miami, Florida, Stati Uniti. Non è ancora dato sapersi quali saranno le due squadre che andranno a contendersi il Lombardi Trophy, ma di sicuro ora conosciamo quali sono le 12 che sono approdate alla post-season (6 per entrambe le Conference) e in quali posizioni. Nella AFC sapevamo già dallo scorso weekend che sarebbero stati i Baltimorea fregiarsi delladi1, che permetterà al fenomenale quarterback Lamar Jackson e compagni di avere il fattore casa lungo tutto i Playoffs e di evitare il Wild Card Round. Con il2, quindi, troviamo i Kansas Cityche hanno avuto la meglio sui Los Angeles ...

