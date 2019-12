Nel 2019 record di latitanti in manette. Oltre l’ex terrorista Battisti le forze dell’ordine ne hanno rintracciati oltre 1500 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono stati 1595 i latitanti arrestati nel 2019 dall’attività del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Sono 747 attivi ovvero quelli ricercati dalle autorità giudiziarie italiane e rintracciati all’estero, in 42 paesi del Mondo. I ricercati stranieri e catturati in Italia, considerati “passivi”, sono stati invece 848. Oltre alla famosa cattura dell’ex terrorista Cesare Battisti, avvenuta in Bolivia, il 60% dei latitanti attivi sono stati rintracciati in cinque paesi europei, fra cui Romania, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Secondo quanto informato dal prefetto Vittorio Rizzi, direttore centrale della Polizia criminale, in una conferenza stampa al Viminale, 61 latitanti appartenevano ad associazioni mafiose, con beni sequestrati per un valore di 29 milioni di euro. Sono stati, invece, 61 i latitanti arrestati che erano ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

