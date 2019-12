‘Ndrangheta a Torino | si dimette il consigliere regionale e comunale Roberto Rosso | era

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è dimesso dadel Piemonte e dadi, l’assessore dimissionario della giunta Cirio eletto con Fratelli d’Italia arrestato il 20 dicembre scorso con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso.è finito in manette assieme ad altre sette persone nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta a Tornino condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia: per l’accusa ha versato ai boss in due tranche un totale di 7.900 euro – a fronte di una promessa di 15mila euro – per un “pacchetto” di voti utili alla sua rielezione alle elezioni regionali dello scorso 26 maggio. Le sue dimissioni sono state ufficializzate sia in piazza Castello, sia a Palazzo di Città. “non era obbligato arsi, la sua è stata una scelta ...

