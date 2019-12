NBA 2019-2020 | i risultati della notte 30 dicembre | Howard e Davis dominano sotto

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Cinque le partite NBA che si sono svolte questa(30). Ad aprire la giornata di pallacanestro made in USA il successo degli Oklahoma City Thunder sul campo dei campioni in carica, ovvero i Toronto Raptors. 98-97 il risultato finale. Migliore in campo l’ex Clippers Shai Gilgeous-Alexander, autore di un match da 32 punti con annesso canestro decisivo. Da segnalare anche i 25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist del veterano Chris Paul. Vittoria interna per i Memphis Grizzlies che si sono imposti, 104-117, contro gli Charlotte Horners. Nella sua prima partita da titolare, il rookie Michael Porter Jr. segna 19 punti tirando 8/10 dal campo e guida i Denver Nuggets al successo per 115-120 contro i Sacramento Kings. Cadono fragorosamente, invece, gli Houston Rockets, privi di Harden e Westbrook, sul campo dei New Orleans Pelicans. Il risultato finale è nettissimo: 112-127. Per la ...

