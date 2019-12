Nave da crociera impatta conto la banchina in fase di attracco, incidente al porto di Palermo (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Nave interessata dall'incidente è la "Grandiosa" del gruppo Msc. Come hanno spiegato dalla Capitaneria di porto di Palermo, l'urto è avvenuto durante la fase di ormeggio ma fortunatamente non ha causato feriti. Diversi i danni invece riportati sia dalla barriera del molo sia dalla Nave da crociera. Leggi la notizia su fanpage

sulsitodisimone : Una nave da crociera ha urtato una barriera del porto di Palermo - ilSicilia : Paura al Porto Palermo: una nave da crociera finisce su una barriera in fase attracco - _RoteFuchs : RT @AndreaGnarluz: @_RoteFuchs Lavorare su un peschereccio is the new Nave Da Crociera di Lusso?? -