Natalia, la cagnolina abbandonata il giorno di Natale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Natalia non ha passato un bel Natale. Lei è stata presa, infiocchettata, pulita e profumata. Poi l’avranno portata come regalo a qualche bambino. Ma era probabilmente un regalo non gradito e in giorno di Natale i suoi nuovi proprietari l’hanno infilata in una busta della spesa, con ancora addosso il fiocco e una pettorina blu e l’hanno abbandonata sul marciapiede. “Che sarà mai… è solo un cane!” avranno pensato i “signori” tornando ad ingozzarsi per Natale con le prelibatezze preparate per l’occasione. Si saranno anche scambiato gli auguri… hanno postato qualche bella frase su Facebook scrivendo che a Natale sono tutti più buoni e messo qualche like a qualche cagnolino maltrattato. Beh, si certo… vi chiedere come facciamo a saperlo. Lo ... Leggi la notizia su bigodino

Natalia cagnolina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Natalia cagnolina