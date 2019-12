Napoli, Sabatini: “Club appetibile, entrerà nel mirino di alcuni investitori” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Napoli, Sabatini: “Club appetibile, entrerà nel mirino di alcuni investitori” Il noto giornalista Mediaset Sandro Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva. Sabatini ha paragonato la situazione del Napoli e della Roma che è stata ceduta da James Pallotta a Dan Friedkin. “Napoli quinta forza del campionato? Innanzitutto il Napoli rispetto alla Roma è un’azienda sana, con bilanci spesso in attivo o al massimo in pareggio. Il Napoli è un club più appetibile della Roma, specie in società con De Laurentiis. Il tempo degli sceicchi o dei petrolieri russi è passato, gli investitori attuali sono americani o cinesi. Ci dobbiamo aspettare che a breve anche il Napoli entri nel mirino di qualche investitore. Nel calcio non si può mai dire sarà la quarta o quinta forza di un campionato” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Allan ... Leggi la notizia su forzazzurri

