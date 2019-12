Napoli nella morsa del vento: crollo choc a Pianura, miracolata donna al volante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il vento di tramontana continua a flagellare la città di Napoli e la conta dei danni inizia a farsi davvero pesante. nella tarda mattina di oggi una grossa insegna pubblicitaria è stata letteralmente sradicata dal suolo, finendo per schiantarsi su un’auto in sosta. È successo in via Vicinale Trencia, nel quartiere Pianura: miracolata la donna che in quel momento di trovava all’interno dell’abitacolo. La malcapitata è infatti riuscita a cavarsela con un grosso spavento, oltre naturalmente ai danni subiti dalla vettura. Il cedimento è avvenuto in una zona del quartiere flegreo ad alta densità commerciale. Quando l’insegna ha ceduto, schiantandosi al suolo, in strada erano presenti decine di persone. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenza fisiche, ma quanto accaduto finisce per riaccendere l’allarme sulla perenne ... Leggi la notizia su anteprima24

