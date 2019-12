Napoli, incontro a Madrid con il Celta Vigo per Lobotka: le ultime (Di lunedì 30 dicembre 2019) Stanislav Lobotka è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli: le parti si stanno incontrando a Madrid Stanislav Lobotka si avvicina a grandi passi al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Napoli e Celta Vigo si stanno incontrando in queste ore a Madrid per mettere nero su bianco l’affare. L’offerta azzurra è di 16 milioni + 2 di bonus mentre gli spagnoli chiedono 20 milioni cash. La distanza è davvero minima ed pronta ad annullarsi nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

