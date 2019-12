Napoli, Faustinho Cané prende le parti di Lorenzo Insigne: “Il miglior esterno dell’ultimo decennio azzurro” (Di lunedì 30 dicembre 2019) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, ha parlato Faustinho Cané, ex allenatore e calciatore del Napoli negli anni ’70. Il brasiliano si è pronunciato soprattutto sul momento di Lorenzo Insigne, che non sta vivendo un’annata idilliaca nel club. “Insigne è il miglior esterno dell’ultimo decennio della storia del Napoli. Insigne è un fenomeno e a livello tecnico è incredibile. Purtroppo però, è nato a Napoli”. Faustinho Cané giustifica dunque così il rendimento altalenante del numero 24 azzurro. Già nel 2014, invero, l’attuale capitano partenopeo sembrava sul punto di partenza, dopo due anni in cui non era mai riuscito ad esplodere veramente. In seguito alla doppietta nella finale di Coppa Italia e alla conquista della vetrina del Mondiale, però, la situazione cambiò. Oggi Lorenzo Insigne non risulta certo tra i giocatori più amati ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

