Napoli, domani mattina il Cardinale nel carcere di Poggioreale. Nel pomeriggio il Te Deum in Cattedrale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si svolgerà domani in Cattedrale alle ore 17,30, il Te Deum di San Silvestro, “un incontro di preghiera, riflessione e ringraziamento al Signore per l’anno che si chiude ma anche di impegno e di speranza per il nuovo anno”. Con il Cardinale Crescenzio Sepe ci saranno i vescovi ausiliari monsignor Lucio Lemmo e monsignor Gennaro Acampa, i rappresentanti delle istituzioni e il popolo di Dio. In mattinata, alle 10, l’arcivescovo sarà nel carcere di Poggioreale per la celebrazione eucaristica e porgere ai detenuti gli auguri di buon anno. Mercoledì 1° gennaio alle 11, il Cardinale presiederà la celebrazione eucaristica nella giornata per la pace. Al termine, marcia della pace che si concluderà a Piazza del Gesù. L'articolo Napoli, domani mattina il Cardinale nel carcere di Poggioreale. Nel pomeriggio il Te Deum in Cattedrale proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

