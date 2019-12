Napoli, bestie maltrattate per il presepe vivente: la denuncia del Garante degli animali (Di lunedì 30 dicembre 2019) “In Largo Banchi Nuovi, nel centro storico di Napoli, qualche giorno fa era stato allestito un presepe con animali viventi, sottoposti, quindi, agli agenti atmosferici, alla fame e alla sete, al contatto con passanti e turisti e qualsiasi altro tipo di fattore non compatibile con il benessere degli animali. “Diversi animali al freddo per giorni solo per realizzare un presepe vivente. Stella Cervasio, Garante per i Diritti degli animali, ha denunciato alle autorità competenti un grave episodio di maltrattamento di animali. Infatti, diverse galline, asini, capre e capretti, sono esposti alla mercé dei turisti e dei cittadini che soprattutto in questi giorni di festa affollano le strade del centro di Napoli, senza cibo né acqua. Piazzati all’interno del presepe vivente allestito in Largo Banchi Nuovi. Tutto ciò va palesemente in contrasto alla legge che tutela il diritto ... Leggi la notizia su ildenaro

